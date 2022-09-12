Силы обороны отразили атаки врага в районах нескольких населенных пунктов, на Херсонском направлении оккупанты понесли значительные потери.

За сутки украинские военные вытеснили врага из более двадцати населенных пунктов, продолжается взятие их под полный контроль.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Так, отмечается, силы обороны отразили атаки противника неподалеку Майорская и Красногоровки, а в районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются.

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"После удачных действий, проведенных силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более двадцати населенных пунктов, поэтому сейчас продолжается взятие их под полный контроль и стабилизационные меры.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов - пораженно взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Уничтожен 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбито одну управляемую ракету Х-59, четыре управляемые ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Потери врага в живой силе уточняются.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневому поражению живой силы и боевой техники, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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