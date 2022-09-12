За сутки украинские военные вытеснили врага из более двадцати населенных пунктов, продолжается взятие их под полный контроль.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.
Так, отмечается, силы обороны отразили атаки противника неподалеку Майорская и Красногоровки, а в районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются.
"После удачных действий, проведенных силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", - говорится в сводке.
По данным Генштаба, за минувшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более двадцати населенных пунктов, поэтому сейчас продолжается взятие их под полный контроль и стабилизационные меры.
Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов - пораженно взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.
Уничтожен 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбито одну управляемую ракету Х-59, четыре управляемые ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Потери врага в живой силе уточняются.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, огневому поражению живой силы и боевой техники, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника, а также по поддержке контрнаступательных действий наших войск.
Война в Украине: актуальные данные
На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.
Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.
По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.
В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.
Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.