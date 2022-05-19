Сейчас ведутся активные боевые действия на севере, на северо-восточном направлении Харьковщины, а также на Изюмском направлении.

Около 20-25% территории Харьковской области сейчас находятся под российской оккупацией.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью "Фокусу".

"Сначала было оккупировано 22 территориальных общины, сейчас уже меньше - этот показатель уменьшается практически каждый день. Однако чем дальше мы продвигаемся, тем труднее, потому что враг сейчас сосредоточил внимание на удержании позиций. То есть, это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл и отошел, изменив тактику. Здесь он держится - и мы, ценой жизни наших защитников, боремся за каждый метр нашей территории", - подчеркнул Синугебов.

По его словам, в Харькове и Харьковской области больше двух с половиной тысяч жилых домов, и речь идет о многоквартирных домах.

"Например, есть Северная Салтовка, которая разрушена почти до основания. Сейчас мы должны предложить людям выход, временное жилье. Но не в виде уже имеющегося у нас городка для внутренне перемещенных лиц из Донбасса, который просуществовал с 2015 года. Не по такому примеру. Необходимо строительство полноценных домов, капитальное строительство", - отметил Синегубов.

Также он отметил, что сейчас ведутся активные боевые действия на севере, на северо-восточном направлении Харьковщины, а также на Изюмском направлении, которое последние два месяца является самой горячей точкой.

"Наши защитники перешли в контрнаступление по Циркуновскому направлению и отбили этот населенный пункт. И в некоторых местах даже вышли к линии государственной границы... На северо-восточном направлении наши защитники также ведут активные боевые действия по освобождению территорий. Это Старый Салтов – Волчанское направление. И, напомню, что Волчанск и Купянск – это те населенные пункты, которые оккупированы с самого начала военных действий. То есть, фактически, они во второй день войны попали под оккупацию", - рассказал Синегубов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. 18 мая от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области. Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрелов оккупантов.

По словам Синегубова, враг сосредоточился на обороне своих позиций, но, если он почувствует слабость нашей обороны, попытается этим воспользоваться.

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