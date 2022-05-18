Харьков однако все еще страдает от обстрелов оккупантов.

Украинские защитники продолжают успешно контратаковать на Харьковщине. Сегодня от российских оккупантов удалось освободить еще один населенный пункт в области.

Об этом сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА.

"Люди массово возвращаются в Харьков и деокупированные населенные пункты области. Однако сказать, что это абсолютно безопасно, еще не можем. Сегодня обстреляны Циркуны, Прудянка, Ольховатка - 3 пострадавших", - сообщил он.

Харьков, по его словам, однако все еще страдает от обстрелов оккупантов.

"Этой ночью снаряды упали в Киевском районе. Днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших. Есть обстрелы наших позиций с территории РФ, в ответ работают наши Вооруженные Силы", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, враг сосредоточился на обороне своих позиций, но, если он почувствует слабость нашей обороны, попытается этим воспользоваться.

"Но украинские защитники продолжают успешно контратаковать. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементеевка. Продолжается активная работа над восстановлением критической инфраструктуры, чтобы подать газ, воду и электричество к тем помещениям, которые уцелели", - сообщил он.

Напомним, оккупанты продолжают бить по Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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