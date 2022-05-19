В Харькове и области ситуация неспокойная, российские оккупанты обстреливают как город, так и населенные пункты региона.
УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в четверг, 19 мая, в Харькове и области:
Напомним, накануне снаряд российских оккупантов повредил стену жилого дома в Киевском районе Харькова. Также враг обстреливал Печенеги Чугуевского района.
На Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Агрессор из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.