Город Харьков почти ежедневно страдает от обстрелов рашистів.

В Харькове и области ситуация неспокойная, российские оккупанты обстреливают как город, так и населенные пункты региона.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в четверг, 19 мая, в Харькове и области:

Напомним, накануне снаряд российских оккупантов повредил стену жилого дома в Киевском районе Харькова. Также враг обстреливал Печенеги Чугуевского района.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занимаемые позиции. Агрессор из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

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