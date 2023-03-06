Враг активно штурмует украинские позиции, но безуспешно.

Российские захватчики не имеют успеха в штурме города Бахмут и несут колоссальные потери.

"Силы обороны продолжают сдерживать атаки оккупантов. Враг не имеет успеха и несет колоссальные потери. Но наши бойцы спокойны", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

В то же время, пограничники обнародовало видео как один из украинских бойцов рассказывает о завершении сегодняшних суток в Бахмуте.

Видео дня

"Ситуация в городе сложная. Враг активно штурмует наши позиции, но безуспешно", - сказал пограничник.

По его словам, российские оккупанты попытались уничтожить два моста, но к украинским защитникам поступает вся необходимая помощь.

Битва за крепость-Бахмут

Сегодня, 6 марта, президент Зеленский собрал Ставку для решения судьбы Бахмута. Отмечается, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться. Генералы Залужный и Сырский согласились с этим.

Вчера командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский посетил части, которые обороняют Бахмут и подступы к городу. Он отметил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряженности.

Как пишет NYT, после месяцев ожесточенных боев за Бахмут казалось, что близится кульминация. Российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако новые штурмовые силы ВСУ пошли в контрнаступление и оттеснили захватчиков.

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