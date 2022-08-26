Враг принимает меры по восполнению потерь.

На Южнобугском направлении российские оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районе Николаева и еще более 20 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Південнобузькому направлении основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Тем временем, в акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировки российских оккупантов основные усилия сосредоточивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потерь и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке, отметили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики имели частичный успех на направлении Васильки-Благодатное. При этом еще на нескольких направлениях российские оккупанты пытались вести штурмовые и наступательные действия, но получили отпор.

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