При попытках вести штурмовые и наступательные действия противник понес потери и отступил.

Российские оккупанты пытались вести штурмовые и наступательные действия на нескольких направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Краснополья, Червоного и Долины. Враг осуществляет пополнение запасов боеприпасов. Провел разведку боем в направлениях Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка, Долгенькое – Долина, Сулиговка – Дибровное и Петрополье – Карнауховка, понес потери и отступил", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении, по данным Генштаба, противник продолжил обстрелы неподалеку Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении, как отметили в Генштабе, враг задействовал разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию - возле Зайцево, Бахмута и Соледара. Противник вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил.

На Авдеевском направлении, отмечают в Генштабе, враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески. Нанес авиаудары неподалеку Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак - Опытное, отошел.

"Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил. На направлении Лозовский-Пески подразделения противника имеют частичный успех. На Новопавловском направлении враг обстреливал территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Задействовал авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Луганское - Перемога. На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка", - проинформировали в Генштабе.

На Южнобугском направлении противник применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии соприкосновения. Нанес авиаудары возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Александровка - Таврическое, успеха не имели, отошли. На направлении Васильки - Благодатное имеют частичный успех.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком направлении россияне пытаются продолжить наступательные действия. А на Славянском направлении понес потери и отступил в районе нескольких населенных пунктов.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а на Бахмутском - из танков, ствольной артиллерии и РСЗО.

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