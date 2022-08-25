В ОК "Пидвень" напомнили, что захватчики зашли на окраину Благодатного, но дальше не продвинулись

Российские оккупанты стоят на окраине села Благодатное в Николаевской области. Украинские военные не пускают врага дальше, поэтому риск уличных боев минимален.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Хочу заметить, что линия соприкосновения, на южном фронте в частности, очень подвижная. Даже когда враг имел частичный успех и продвинулся к окраине Благодатного, он был очень быстро оттуда выбит. Если следить за актуальными картами войны, которые меняются, почти через каждые несколько часов", - отметила Гуменюк.

По ее словам, ситуация постоянно меняется, потому что бои ведутся на открытой поверхности.

"Это открытая степь, где нет возможности спрятаться, поэтому переход в такие уличные бои является совсем другой тактикой, потому что они ведутся в населенных пунктах. Мы почти не допускаем и держим врага на окраинах, чтобы он был на открытой поверхности и его можно быстро вернуть на те позиции, которые РФ называет своими "рубежами обороны", - подытожила спикер.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики имели частичный успех на направлении Васильки - Благодатное. При этом еще на нескольких направлениях российские оккупанты пытались вести штурмовые и наступательные действия, но получили отпор.

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