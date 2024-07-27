В то же время Черниговщина, Сумщина и Харьковщина страдают от ежедневных вражеских обстрелов.

Увеличение группировки вражеских войск у границы с Беларусью или со стороны Сумской области пока не фиксируется. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, по направлению границы с Беларусью ситуация в последнее время остается неизменной.

"Мы не видим существенной угрозы, не видим и перемещения рядом нашей границы с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций. ... Каких-то действий, которые бы Россия могла совершать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области на данный момент мы не фиксируем", - отметил спикер. Видео дня

При этом он подчеркнул, что Черниговщина, Сумщина и Харьковщина, как и раньше, страдают от ежедневных вражеских обстрелов.

"Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумскую область. Здесь враг использует и артиллерию периодически, и авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы осуществлять удары по территории Украины. Большинство из них приходится именно по населенным пунктам", - констатировал Демченко.

Ситуация в приграничных регионах - последние новости

В субботу, 27 июля, российские оккупанты ударили по Глухову из РСЗО. В результате удара были ранены 13 человек, погиб ребенок.

Также, по данным Офиса генпрокурора, были повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, магазин и транспортные средства.

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