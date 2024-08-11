Их перемещают на Гомельское и Мозырское тактические направления.

Сегодня утром, 11 августа, Беларусь начала перебрасывать свои танки в приграничные районы с Украиной.

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, глава ведомства отдал приказ стянуть войска к границе. Подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.

"Военнослужащие загружают военную технику на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в назначенные районы (Гомельское и Мозырское тактические направления, - ред.)", - указывается в заявлении Минобороны.

Белорусское министерство также показало кадры загрузки военной техники на железнодорожный эшелон.

Впоследствии представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в комментарии LIGA.net, что по состоянию на сейчас перемещения белорусской техники рядом с нашей границей не фиксируют.

"Обстановка по границе остается без изменений", – сказал представитель ГПСУ.

Война в Украине - позиция Беларуси

10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. По его словам, белорусская система ПВО якобы сбивала украинские дроны.

Впоследствии Лукашенко дал указания усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях возле украинской границы. Туда отправляют "Полонез" и "Искандер".

Если белорусский правитель Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. И атаковать вражеские объекты в случае агрессии со стороны Беларуси можно будет без дополнительных разрешений, отметил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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