Сегодня утром, 11 августа, Беларусь начала перебрасывать свои танки в приграничные районы с Украиной.
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, глава ведомства отдал приказ стянуть войска к границе. Подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси уже приведены в готовность.
"Военнослужащие загружают военную технику на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в назначенные районы (Гомельское и Мозырское тактические направления, - ред.)", - указывается в заявлении Минобороны.
Белорусское министерство также показало кадры загрузки военной техники на железнодорожный эшелон.
Впоследствии представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в комментарии LIGA.net, что по состоянию на сейчас перемещения белорусской техники рядом с нашей границей не фиксируют.
"Обстановка по границе остается без изменений", – сказал представитель ГПСУ.
Война в Украине - позиция Беларуси
10 августа Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси. По его словам, белорусская система ПВО якобы сбивала украинские дроны.
Впоследствии Лукашенко дал указания усилить группировку войск Беларуси на Гомельском и Мозырском тактических направлениях возле украинской границы. Туда отправляют "Полонез" и "Искандер".
Если белорусский правитель Александр Лукашенко вступит в войну против Украины, его армия будет разбита. И атаковать вражеские объекты в случае агрессии со стороны Беларуси можно будет без дополнительных разрешений, отметил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.