Атакованы Купянск Харьковской области, Северск Донецкой области.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 31 октября.

"Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Галагановку в Черниговской области и Покровку в Сумской области враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии.

Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, враг нанес удары в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Червоное, Огурцово и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты использовали артиллерию. На Бахмутском направлении и Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы ряда населенных пунктов (Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Білогорівка, Верхнекаменское, Майорськ, Опытное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области).

Аналогично – на Новопавловском и Запорожском направлениях (Времевка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковиевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольгевское и Павловка Запорожской области).

"На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них – Белогорка, Давидов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Червоное Херсонской области, Киселевка и Терновые поды на Николаевщине", - говорится в сводке.

Последние успехи ВСУ на фронте – что стоит знать

В субботу, 29 октября, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о рекордных потерях российской армии за одни сутки. Было ликвидировано почти тысячу российских оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Донецком и Лиманском направлениях.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые защищают территорию Украины и останавливают атаки врага на разных направлениях. Он отметил воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за мужество и стойкость во время удержания рубежей на Северском направлении. А также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность при освобождении нашей территории, за особую энергичность.

Также, по его словам, воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны защищают Украину в Донецкой области, остановили жесткие штурмовые действия врага.

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