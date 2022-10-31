Уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 27 российских захватчиков и много вражеской техники на юге.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Оккупанты трижды атаковали украинские позиции и освобожденные населенные пункты Бериславского района штурмовой авиацией и ударными вертолетами.

Видео дня

В ответ авиаторы ВСУ трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики точно сбили очередной Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 156 огневых задач.

"Подтвержденные потери врага составляют: 27 оккупантов, танк, 2 миномета, САУ "Акация", 23-миллиметровая зенитная установка и 5 единиц автобронетехники", - говорится в сообщении.

В Баштанском и Бериславском районах уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, в конце августа Вооруженные Силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге.

В начале октября президент Владимир Зеленский сообщал об освобождении более 500 квадратных километров Херсонщины.

По мнению бывшего командующего Сухопутных войск США на Европейском континенте генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, благодаря ситуации с Крымским мостом станет возможной потенциально большая победа Украины на юге.

Сегодня в Воздушных силах сообщили, что на юге украинские зенитчики сбили очередной вражеский штурмовик Су-25.

Вас также могут заинтересовать новости: