За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений с врагом.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки совершили несколько атак на позиции украинских военных и пытались вернуть утраченное положение сразу на нескольких направлениях. За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах и ведут активную диверсионную деятельность для недопущения переброски украинских войск на угрожающие для россиян направления. Враг также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Кроме того, на Лиманском направлении украинские войска за прошедшие сутки успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области, а на Шахтерском - вблизи Старомайорского и Равнополя Донецкой области.

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В то же время, на Бахмутском россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, а на Запорожском - западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении российские оккупанты за прошедшие сутки пытались вернуться на утраченные позиции в районе Авдеевки Донецкой области, однако безуспешно. Кроме того, украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области, а также 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

По данным Генштаба, украинская армия продолжает наступательную операцию на Мелитопольском направлении, а также наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике и закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В то же время, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте-последние новости

По данным аналитиков, за последнее время украинские войска продвинулись на границе двух областей. Так, во время контрнаступления на западе Запорожской области и вблизи Бахмута украинским защитникам и защитницам удалось незначительно продвинуться в районе границы Донецкой и Запорожской областей, они продолжают удерживать полученные позиции.

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