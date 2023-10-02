Силы обороны Украины успешно отразили атаки российских захватчиков на Лиманском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Российские захватчики пытались вернуть утраченные позиции на Бахмутскому и Авдеевском направлениях. Эти попытки противника оказались тщетными.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook. Отмечается, что обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток на передовой произошло 22 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Ивановки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Видео дня

При этом на Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Заречное, Спорное, Лиман Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Клещиевки и Александро-Шультиного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Григоровка, Константиновка, Белая Гора, Дилиевка и Торецк Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны Украины успешно отразили 6 атак в районе Марьинки Донецкой области. Также украинские защитники отбили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Прасковеевка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Богоявленка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага возле Старомайорского и Равнополя Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Новодаровка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Равнополь, Новополь Донецкой области.

К тому же, на Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Республиканец, Веселое, Тягинка, Антоновка, Гигантское Херсонской области и город Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", – говорится в сводке.

Война в Украине: важные новости

Утром 2 октября российские оккупанты обстреляли Херсонщину. Вследствие сокрушительного удара по жилым кварталам Херсона погиб полицейский. Он получил тяжелые ранения, когда спасал гражданского. Также есть пострадавшие.

Тем временем "Армия дронов" продолжает уничтожать вражескую технику. За прошедшую неделю дроны поразили рекордное количество артиллерии РФ. Всего с 5 сентября по 2 октября было атаковано 220 единиц техники противника.

Вас также могут заинтересовать новости: