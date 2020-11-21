Сегодня оккупанты в Донбассе один раз нарушили мирные договоренности.
Читайте такжеПроцесс реинтеграции ОРДЛО заключается и в возвращении Крыма-МинреинтеграцииОб этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
«Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», неподалеку от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет», - сказано в сводке.
Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими военными.
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