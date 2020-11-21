Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Сегодня оккупанты в Донбассе один раз нарушили мирные договоренности.

Читайте такжеПроцесс реинтеграции ОРДЛО заключается и в возвращении Крыма-МинреинтеграцииОб этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», неподалеку от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет», - сказано в сводке.

Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими военными.

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Автор: Виктория Токарева