Кроме того, кремлевская пропагандистка уверена, что противостояние РФ с Западом продлится вечно.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проигрыш РФ в войне против Украины "невозможен". Иначе для всего человечества все закончится "совсем плохо".

Об этом она заявила в эфире одной из пропагандистских программ.

"Все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит, не понимая, что это невозможно. Это просто невозможно, так не будет. Это закончится плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано", - заявила топ-пропагандистка РФ.

Очевидно, Симоньян в очередной раз намекает на ядерную войну, в случае проигрыша в Украине. По ее убеждению, противостояние РФ с Западом будет продолжаться всегда и россиянами "надо привыкнуть к этой новой жизни".

"Я не могу больше слышать это нытье: "Детей жалко, детей жалко". А в чем вам жалко детей? А вот многим людям жаль, что они больше не будут учиться на Западе, для них не откроют этот новый мир, они будут закрыты. Я говорю: "Послушайте, люди, радоваться надо. Этот дивный новый мир с такой скоростью несется в ад, что через 10 лет вы скажете: "Слава богу, что мой ребенок не учился на Западе и у нее больше него будет такого шанса, и он останется моим ребенком и нормальным человеком". Что бы ни было и как бы мы себя ни вели, у нас это противостояние с ними при нашей жизни точно (будет существовать - УНИАН)", - заявила Симоньян.

Как сообщал УНИАН, генерал Романенко сообщил, что российский диктатор Владимир Путин готов пойти на ядерный и химический сценарии в Украине, но его еще сдерживает окружение и страх.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опосредованно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опосредованно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.

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