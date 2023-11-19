Сергей Попко отметил, что БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку волнами по разным направлениям.

Силы противовоздушной обороны поразили на территории Киева и на подступах к столице около десятка вражеских целей во время ночной атаки российских беспилотников. Информация о пострадавших или критических разрушениях не поступала.

"Вторые сутки подряд враг атакует столицу дронами. По предварительным данным, снова были применены баражирующие боеприпасы типа Shahed. БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

По его словам, в связи с этим тревогу в Киеве объявляли несколько раз.

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"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка враждебных целей", - отметил чиновник.

По текущей информации, в городе не зафиксированы пострадавшие или критические разрушения.

"Как видите, враг активизировал атаки на Киев. Поэтому будьте внимательны и ответственны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", - подытожил Попко.

Атака дронов на Украину в ночь на 19 ноября - главные новости

Поздно вечером 18 ноября в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной и дроновой опасности, в отдельных областях работает противовоздушная оборона.

В частности, в Киевской области из-за движения вражеских БПЛА работало ПВО. В 22:07 сообщалось, что ударные дроны движутся в направлении Белой Церкви. Перед этим группа ударных вражеских беспиотников приближалась к Золотоше в направлении Черкасс.

Также в 22:47 воздушная тревога объявлена в Киеве, потому что одна из групп ударных российских дронов приближалась к столице.

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