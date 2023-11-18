На месте попадания вспыхнул пожар, который был оперативно локализован.

В Одесской области ночью вражеский дрон типа "Shahed-131/136" попал в энергетический объект, в результате чего повреждено админздание, ранен работник.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, информируя о последствиях вражеской атаки "шахедов" на юге.

"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранения, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

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Ночная атака вражеских ударных БПЛА

Российские оккупанты совершили очередную массированную атаку дронов на Украину. В 19:48 18 ноября военные предупредили, что группа беспилотников движется с юго-востока. ПВО работала в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях.

Утром воздушные силы ВСУ сообщили, что с 20 часов 17 ноября по 04 часов 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с Северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск - РФ) ударными БПЛА типа "Shahed". Всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131". В результате противовоздушного боя уничтожено 29 ударных БпЛА.

"Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил. К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В частности, на юге Украины уничтожено 8 "шахедов", из которых 6 в Николаевской и по одному в Одесской и Херсонской областях", информировало воздушное командование "Юг".

В Киевской городской военной администрации информировали, что на подступах к столице силы и средства ПВО сбили все воздушные цели, а их был почти десяток.

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