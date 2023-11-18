Одна из групп ударных вражеских БпЛА приближается к Киеву.

Вечером в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной и дроновой опасности, в отдельных областях работает противовоздушная оборона. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины и областные военные администрации.

В частности, в Киевской области из-за движения вражеских беспилотных летательных аппаратов работает ПВО. В 22:07 сообщалось, что ударные БпЛА движутся в направлении Белой Церкви. Перед этим группа ударных вражеских БпЛА приближалась к Золотоше в направлении Черкасс.

Также в 22:47 воздушная тревога объявлена в Киеве, потому что одна из групп ударных вражеских БпЛА приближается к Киеву.

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Кроме того, три группы ударных вражеских БпЛА находятся в районе Лубнов и двигаются в юго-западном направлении.

В 22:38 ракетная опасность объявлена в Винницкой области.

Обновлено 23.10. В Воздушных силах сообщают, что группа ударных вражеских БПЛА приближается к границе Винницкой области со стороны Канева. Также еще три группы, находившиеся в районе Лубнов, приближаются к Каневу.

Обновлено 23.30. Сообщается о движении группы ударных БПЛА в направлении Черновицкой и Хмельницкой областей.

Воздушные атаки России

В пятницу, 17 ноября, ряд украинских областей снова был под угрозой российских дронов.

Враг запустил 38 БПЛА, большую часть целей сбили воздушные силы ВСУ Украины. В частности, утром ведомство сообщило о ликвидации 29 дронов. Также воздушное командование " Юг " сообщило о ликвидации 8 БПЛА.

БПЛА преодолели чуть ли не 1000 км, чтобы добраться до Киева, но были сбиты. в то же время в Одесской области враг попал по одному из объектов энергетической инфраструктуры.

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