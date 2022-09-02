В 2014 году он перешел на сторону россиян.

Экс-военный Вооруженных сил Украины Денис Подобедов, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов, сейчас руководит их силами ПВО в Крыму.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что ГБР заочно сообщило о подозрении 9 бывшим военнослужащим группы зенитных дивизионов одной из военных частей Вооруженных Сил Украины, которые перешли на сторону врага после оккупации АР Крым.

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Среди подозреваемых – начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры. Эти экс-военные способствовали оккупации Крыма, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне захватчиков.

Один из предателей - Подобедов Денис. Сейчас занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит российскими силами ПВО в Крыму.

Все девятеро подозреваются в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, РФ весной 2014 года незаконно аннексировала украинский Крым. Рано утром 24 февраля 2022-го российские войска совершили полномасштабное вторжение на материковую часть Украины, в частности, с территории захваченного полуострова.

В конце лета в Крыму прогремели взрывы на военных объектах, в частности, были уничтожены вражеские самолеты, которые вылетали бомбить материковую часть нашего государства.

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