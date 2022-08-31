Для ударов по логистике врага нужны ракеты ATACMS, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что оккупированный Крым до сих пор снабжает группировки врага на юге боеприпасами и техникой. Украине надо решить этот вопрос.

Об этом шла речь в эфире FREEDOM.

По его мнению, целью атак ВСУ в Крыму в рамках деоккупации полуострова, будет Крымский мост. Но для его уничтожения Украине надо ракеты помощнее тех, которыми атакуется Антоновский мост в Херсоне.

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"Как только появится возможность – мы начнем атаки на Крымский мост, а дальше – посмотрим, как у нас это будет получаться. Нужен тип вооружения. Вы посмотрите, сколько уже (снарядов) HIMARS мы потратили на Антоновский мост – но мост стоит. Нужно что-то помощнее", - считает Жданов.

Он отметил, что одна дальнобойная ракета ATACMS нанесла бы куда больше ущерба логистике врага, чем имеющиеся боеприпасы к HIMARS.

"Одна ракета ATACMS обвалила бы пролет моста, и мы этот вопрос закрыли… Мы ведь месяц ведем обстрелы того же Антоновского моста", - сказал эксперт.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Как сообщил Генштаб утром, противник пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел, отошел.

Провалом для врага закончился и штурм в направлениях Красногоровки и Марьинки.

Бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях - в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

Кроме того, ВС РФ перегруппировываются за счет плохо обученных добровольцев из третьего армейского корпуса на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Это, подсказывают аналитики из Института изучения войны, свидетельствует о том, что контрнаступление ВСУ, официально объявленное несколько дней назад, вынуждает врага менять приоритеты.

Также эксперты считают, что Россия перейдет к обороне Мелитополя – важного логистического узла между Ростовской областью и югом.

Войска Украины продолжают осуществлять огневое влияние на логистические пути россиян в Херсоне, препятствуя противнику пополнять живую силу, боеприпасы и технику.

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