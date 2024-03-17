Местная администрация взята под контроль воинов-добровольцев.

Бойцы-добровольцы Сибирского батальона и Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское, что под Белгородом.

Как сообщает Telegram-канал батальона, воины захватили здание администрации в селе. Оно расположено в Грайворонском районе.

"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", - написали бойцы, опубликовав фото с российским триколором под ногами.

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Кстати, в Википедии указано, что с 17 марта этого года Горьковское находится под контролем батальона "Сибирь". Россияне эту информацию никак не комментируют.

Рейд добровольцев в России - последние новости

Российский добровольческий корпус (РДК) взял в плен "пачку" военных. В качестве подтверждения бойцы РДК показали новых пленных из числа вооруженных сил РФ и пригласили "на встречу" губернатора Белгородской области.

Они также заявили, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается".

Также УНИАН сообщал, что Белгородскую и Курскую области атаковали всю ночь и утро 16 марта. Российские власти сообщили о двух погибших в результате одной из атак.

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