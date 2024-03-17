Бойцы-добровольцы Сибирского батальона и Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское, что под Белгородом.
Как сообщает Telegram-канал батальона, воины захватили здание администрации в селе. Оно расположено в Грайворонском районе.
"Вместе против Империи Зла! Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковское на территории РФ и захватили здание местной администрации", - написали бойцы, опубликовав фото с российским триколором под ногами.
Кстати, в Википедии указано, что с 17 марта этого года Горьковское находится под контролем батальона "Сибирь". Россияне эту информацию никак не комментируют.
Рейд добровольцев в России - последние новости
Российский добровольческий корпус (РДК) взял в плен "пачку" военных. В качестве подтверждения бойцы РДК показали новых пленных из числа вооруженных сил РФ и пригласили "на встречу" губернатора Белгородской области.
Они также заявили, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается".
Также УНИАН сообщал, что Белгородскую и Курскую области атаковали всю ночь и утро 16 марта. Российские власти сообщили о двух погибших в результате одной из атак.