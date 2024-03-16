Минобороны России отчиталось о нескольких атаках Белгородской и Курской областей ночью и утром 16 марта.
В частности, по сообщению российских властей, ночью над территорией Курской области якобы сбили пять украинских дронов самолетного типа, а над территорией Белгородской области - реактивный снаряд залпового огня RM-70 "Вампир" и ракету ТРК "Точка-У".
Утром, около 08:00 по московскому времени, как заявило МО РФ, Белгородскую область якобы повторно атаковали из системы RM-70 "Вампир": "Восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе".
Обновлено. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обстреляны населенные пункты Кореневского и Глушковского районов: "В деревне Внезапное зафиксировано 9 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы "Южная"… Обстреляна также деревня Успеновка. В Глушковском районе обстреляны поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Никто из жителей не пострадал. В поселке Теткино взрывами повреждено несколько домовладений".
Атака Белгорода 16 марта - видео
Кроме этого, россияне отчитались еще о двух дроновых атаках Белгородской области с утра.
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, два человека погибли, трое пострадали в результате обстрела Белгорода системой залпового огня "Вампир".
Прорыв добровольцев в Россию - что сообщалось
Ранее сообщалось, что российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и прорвались через границу России, пообещали продолжить массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях 16 марта.
При этом они призвали гражданское население, за которым прячутся военные, эвакуироваться.