Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что эти заявления являются "абсолютной чушью и пропагандой".

Украина быстро опровергла российские заявления о том, что Россия убила большое количество украинских военных так называемой вакуумной бомбой. Американский телеканал CNN получил комментарий от украинской разведки, где российские заявления названы "абсолютной чушью".

Российские СМИ сообщили, что заместитель начальника Генштаба ВС РФ во время совещания доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что российские военные сбросили бомбу весом 1,5 тонны в результате чего якобы погибло 300 человек.

Как отметил CNN, генерал-полковник Алексей Ким не указал, где был нанесен удар, но сказал, что это был "пункт дислокации националистического формирования "Кракен".

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В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что эти заявления являются "абсолютной чушью и пропагандой". Так же он назвал ложной российскую информацию об убийстве 1500 украинских военных вчера в Курской и Белгородской областях.

Что такое вакуумное оружие

Вакуумное или термобарическое оружие вызывает разрушение взрывной волной, а также вакуумом, возникающим в результате всасывания топливно-воздушной смесью кислорода для поддержания детонации. Взрыв такой бомбы происходит при более высокой температуре, чем обычной бомбы. Как объясняют американские военные эксперты силы такого взрыва достаточно, чтобы обрушить здания и разорвать органы.

Война в Украине - ситуация на фронте

На юге украинские защитники минуснули более сотни российских захватчиков и технику. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций.

Речь идет, что за минувшие сутки противник совершил три попытки штурмов на левобережье Днепра и семь - в районе Роботино в Запорожской области. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, захватчики отошли на исходные позиции.

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