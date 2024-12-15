Штурмы войск КНДР: в ISW спрогнозировали, чем закончится 'мясная тактика'

Северокорейцы потеряют возможность адаптироваться к боевым действиям, если россияне будут истощать их на уровне с собственными подразделениями.

Войска Северной Кореи способны учитывать уроки, полученные во время боевых действий, но это значительно ухудшится в условиях истощения солдат на уровне российских военных.

Об этом говорится в отчете Института изучении войны (ISW). Специалисты проанализировали данные об участии северокорейских войск в штурмах против украинских сил в Курской области.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные задействовали северокорейских солдат в пехотных атаках в Курской области. По его словам, россияне привлекли "значительное количество" северокорейских солдат в состав подразделений, действующих в Курской области, и что северокорейские солдаты уже понесли "заметные" потери.

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Зеленский добавил, что российские войска задействовали северокорейских солдат в наступательных операциях в Курской области, но в будущем могут использовать их на других участках фронта.

"Это первое заявление украинского официального представителя о том, что северокорейские войска проводят наступательные операции, после того, как 5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейской телекомпании KBS заявил, что украинские войска участвуют в "небольших" столкновениях с северокорейскими войсками в Курской области".

Российские так называемые военные блогеры писали об участии северокорейских войск в наступательных операциях в Курской области, в частности об операциях в Плехово. Впрочем, ISW пока не может независимо проверить ни одно из этих утверждений.

"ISW отмечал, что способность Северной Кореи учиться и учитывать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в таких же атаках с высоким уровнем истощения пехоты, в которых оно использует большинство российских военнослужащих", - добавили аналитики.

Участие военных КНДР в войне против Украины: актуальные новости

Об участии военных КНДР в войне России против Украины стало известно в начале октября 2024 года.

В украинской разведке сообщили, что Россия готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях на Курском направлении.

Украина пыталась убедить северокорейских военных сдаваться в плен.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, участие КНДР в войне против Украины угрожает глобальной безопасности в мире.

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