Вероятно, в ближайшее время силам Пхеньяна прикажут участвовать в штурмовых действиях на Курском направлении.

Россия готовит солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях. Предполагается, что силы Пхеньяна вступят в бой против ВСУ на Курском направлении.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что командование подразделений КНДР уже получило приказ о фактическом вступлении в войну.

"Накормили - и в штурм: солдат КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях. Командование подразделений северокорейской армии на России получило приказ войти во взаимодействие со смежными российскими подразделениями, которые ведут боевые действия в Курской области", - отметили в ГУР.

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Как прогнозирует разведка, вожди государства-агрессора в ближайшее время могут привлечь солдат КНДР к ведению штурмовых действий. На днях они получили дополнительные запасы продовольствия.

"13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний. Часть личного состава войск КНДР скрыто перебрасывают к линии фронта гражданскими грузовиками, которые внешне напоминают автомобили доставки воды", - добавили в ГУР.

Войска КНДР в Украине - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 12 тысяч солдат КНДР находятся в Курской области. По его словам, силы Северной Кореи учатся войны в реальности и привезут эти навыки домой.

В то же время в ГУР сообщили, что контингентом северокорейских войск в России командует три генерала. По информации украинской разведки, войска КНДР уже помогают России вести агрессию против Украины.

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