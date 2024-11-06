Карина Бовсуновская

По словам генсека НАТО, войска КНДР на войне в Украине могут ознаменовать начало более темной фазы конфликта.

Войска КНДР, которые сейчас воюют на стороне РФ против Украины, представляют "глубоко опасный" момент для мира. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности", - подчеркнул Рютте в опубликованной авторской статье для издания POLITICO.

В частности политик обеспокоен из-за растущей зависимости России от своих "авторитарных друзей", а именно Северной Кореи, Ирана и Китая. Он предупредил, что участие КНДР в войне может ознаменовать начало "гораздо более темной" фазы длительного конфликта.

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По словам Рютте, Китай "несет особую ответственность" из-за использования своего влияния на Москву и Пхеньян для деэскалации конфликта. Он также упрекнул Пекин за то, что страна "поддерживает" российскую экономику и предоставляет доступ к технологиям, которые используются в войне против Украины.

Кроме того, лидер НАТО призвал партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе усилить свою поддержку и призвал западных союзников к более активным консультациям, обмену разведданными и практическому, а также политическому сотрудничеству с этими странами, в том числе и в области обороны.

"Это опасное расширение конфликта приводит к эскалации войны и демонстрирует, что наша безопасность не является региональной, она является глобальной", - подчеркнул Рютте.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что украинские военные впервые сражались с северокорейскими войсками на фронте. Больше деталей от не предоставил, однако отметил, что столкновения были маломасштабными.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что россияне обучают военных КНДР ведению современной войны. В частности силы Северной Кореи уже находятся на Курщине в российской военной форме.

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