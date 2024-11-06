Войска КНДР, которые сейчас воюют на стороне РФ против Украины, представляют "глубоко опасный" момент для мира. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности", - подчеркнул Рютте в опубликованной авторской статье для издания POLITICO.
В частности политик обеспокоен из-за растущей зависимости России от своих "авторитарных друзей", а именно Северной Кореи, Ирана и Китая. Он предупредил, что участие КНДР в войне может ознаменовать начало "гораздо более темной" фазы длительного конфликта.
По словам Рютте, Китай "несет особую ответственность" из-за использования своего влияния на Москву и Пхеньян для деэскалации конфликта. Он также упрекнул Пекин за то, что страна "поддерживает" российскую экономику и предоставляет доступ к технологиям, которые используются в войне против Украины.
Кроме того, лидер НАТО призвал партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе усилить свою поддержку и призвал западных союзников к более активным консультациям, обмену разведданными и практическому, а также политическому сотрудничеству с этими странами, в том числе и в области обороны.
"Это опасное расширение конфликта приводит к эскалации войны и демонстрирует, что наша безопасность не является региональной, она является глобальной", - подчеркнул Рютте.
Войска КНДР в Украине - последние новости
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что украинские военные впервые сражались с северокорейскими войсками на фронте. Больше деталей от не предоставил, однако отметил, что столкновения были маломасштабными.
В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что россияне обучают военных КНДР ведению современной войны. В частности силы Северной Кореи уже находятся на Курщине в российской военной форме.