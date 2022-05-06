В Северодонецке повреждено 80% инфраструктурных объектов.

Российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области.

Об этом рассказал глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона, пишет "Еспресо".

"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - сказал он.

В то же время чиновник отметил, что эта информация не мотивирует жителей покидать город: темпы эвакуации существенно снизились, за день выезжают до десяти человек, которых удается уговорить.

"В городе остается около 15 тыс. населения, которое не выезжает", - сообщил глава ВГА.

Кроме того, по словам Стрюка, в Северодонецке повреждено 80% инфраструктурных объектов.

"Процентов на 80 инфраструктурные объекты повреждены. Если говорить о разрушенных, это где-то на 70% то, что касается водопроводов, газопроводов, сетей электропередачи. Потому что у нас уже почти все подстанции получили повреждения", - рассказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки враг 16 раз обстрелял Северодонецк. Оккупанты уничтожили одну из последних заправок на Луганщине и попали в железнодорожное хозяйство "Азота". Разрушения также зафиксированы в Рубежном, Попасной, Новодружеске и других населенных пунктах региона.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в Луганской области Силы обороны готовятся к более мощным наступлениям российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня.

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