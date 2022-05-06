Бомбардировкам также подверглись Рубежное, Попасная, Новодружеск, Орехово и другие населенные пункты.

За прошлые сутки враг 16 раз обстрелял Северодонецк. Оккупанты уничтожили одну из последних заправок на Луганщине и попали по железнодорожному хозяйству "Азот". Разрушения также зафиксированы в Рубежном, Попасной, Новодружеске и других населенных пунктах региона.

Об ударах оккупантов рассказали представители Луганской областной военной администрации в официальном Telegram-канале.

"Около 18:00 вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство северодонецкого "Азота". Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 метров кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Впрочем, спасателям удалось своевременно его предупредить", — сообщили в Луганской ОВА.

В целом за сутки враг 16 раз обстрелял Северодонецк. Это половина от всех ударов, которые рашисты совершили по Луганщине. Из-за бомбардировок были повреждены 12 жилых домов, электроподстанция и комплекс торговых сооружений. Увы, также погибли двое людей.

Что касается других населенных пунктов области, то оккупанты разбили сем домов в Рубежном и два — в Новодружеске. В Лисичанске, Попасной, Горском и Ореховом тоже зафиксировали разрушения.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе украинские защитники отбили 11 вражеских атак. Они уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц АТ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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