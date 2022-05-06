За прошлые сутки враг 16 раз обстрелял Северодонецк. Оккупанты уничтожили одну из последних заправок на Луганщине и попали по железнодорожному хозяйству "Азот". Разрушения также зафиксированы в Рубежном, Попасной, Новодружеске и других населенных пунктах региона.
Об ударах оккупантов рассказали представители Луганской областной военной администрации в официальном Telegram-канале.
"Около 18:00 вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство северодонецкого "Азота". Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 метров кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Впрочем, спасателям удалось своевременно его предупредить", — сообщили в Луганской ОВА.
В целом за сутки враг 16 раз обстрелял Северодонецк. Это половина от всех ударов, которые рашисты совершили по Луганщине. Из-за бомбардировок были повреждены 12 жилых домов, электроподстанция и комплекс торговых сооружений. Увы, также погибли двое людей.
Что касается других населенных пунктов области, то оккупанты разбили сем домов в Рубежном и два — в Новодружеске. В Лисичанске, Попасной, Горском и Ореховом тоже зафиксировали разрушения.
Напомним, за прошлые сутки на Донбассе украинские защитники отбили 11 вражеских атак. Они уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц АТ.
Война Российской Федерации против Украины
- 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.