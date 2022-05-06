По данным главы Луганской области Сергея Гайдая, враг приложит все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.

В Луганской области Силы обороны готовятся к более мощным наступлениям российских оккупантов в ближайшие три-четыре дня.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную", - отметил он.

При этом Гайдай выразил уверенность, что Силы обороны отобьют атаки врага.

Гайдай также сообщил, что ситуация в Попасной уже давно "очень тяжелая". Город почти полностью разрушен.

"Потому что ее круглосуточно бомбят, расстреливают из всех видов вооружения и иногда даже батальонами атакуют позиции наших военных", - добавил он.

Кроме того, Гайдай рассказал, что в селе Воеводовка возле Сєвєроденецька продолжаются ожесточенные бои, и несколько раз населенный пункт уже переходил к оркам, но потом наши войска отбивавали его.

Также продолжаются бои в селе Белогоровка возле Лисичанска, где "враг пытается захватить позиции для того, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной территории Луганской области".

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Луганщина находится под постоянным огнем. Эвакуация людей затруднена, так как оккупанты не дают зеленые коридоры, договоренности об эвакуации гражданского населения постоянно нарушаются.

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