ChatGPT также ответил на слухи о серьезных болезнях Путина и спрогнозировал, попытается ли РФ снова захватить Киев.

Искусственный интеллект ChatGPT не уверен, что развязанная Россией война против Украины закончится в 2023 году.

Такой ответ получили журналисты Liga.Tech, спросив у чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, когда закончится война в Украине. Он ответил, что ситуация является "сложной и многогранной", поэтому трудно спрогнозировать, когда все завершится.

"Хотя дипломатические усилия продолжаются, прогресс в достижении длительного прекращения огня и решения основных проблем, которые привели к конфликту, незначительный. Вполне возможно, что война может продолжаться после 2023 года, если не произойдут значительные изменения в политической и дипломатической ситуации", - сказал ChatGPT.

Искусственный интеллект также сомневается, что Россия обязательно завершит боевые действия после смерти главы Кремля Владимира Путина. Чат-бот считает, что продолжительность войны определяется многими факторами, а действия и решения отдельного лица являются лишь одним из них.

"Продолжительность конфликта определяется различными факторами, и действия и решения отдельного лица, даже такого "могущественного", как президент России, являются лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на ход войны. Важно отметить, что война в Украине является сложной проблемой с глубокими историческими, политическими и экономическими корнями, и ее решение, вероятно, потребует многогранного подхода", - ответил искусственный интеллект.

Относительно слухов о серьезных болезнях Путина, чат-бот советует все же пользоваться официальной информацией, а не догадками.

"Российская конституция требует, чтобы президент проинформировал Совет Федерации о своей несостоятельности. Пока официальной информации о том, что Путин страдает серьезной болезнью, нет", - ответил ChatGPT. При этом чат-бот добавил, что информация о здоровье мировых лидеров обычно тщательно охраняется, поэтому существует вероятность того, что общественности известно не все.

Кроме этого, ChatGPT считает маловероятным, что Путин снова попытается захватить Киев, поскольку это приведет к "международному осуждению и потенциально тяжелым последствиям для России".

ChatGPT - что известно

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI покорил интернет в конце 2022 года. Он способен отвечать на сложные вопросы, выдавая достаточно детализированный письменный текст, почти как человек, а также писать прозу, стихи или компьютерный код. ChatGPT работает на основе генеративного искусственного интеллекта, который создает новый контент после обучения на огромных объемах данных.

Проект ChatGPT - также называют "убийцей Google". На днях стало известно, что техногигант Google удваивает свои усилия в области искусственного интеллекта. В частности, компания обеспокоена возможностями популярного чат-бота ChatGPT - технология составляет конкуренцию поисковом движке Google.

Ранее о сотрудничестве с ChatGPT заговорила компания Microsoft - ее поисковик Bing уже много лет отстает по сравнению с поисковиком Google. Компания хотела приобрести 49% акций ChatGPT.

Болезни Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, в последнее время ходит много слухов о критических болезнях российского диктатора Владимира Путина, хотя в Кремле пытаются это отрицать.

В частности, недавно британский таблоид The Sun, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, писал, что у президента России есть ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. По данным издания, также ходят слухи, что у главы Кремля нашли рак предстательной железы.

Российский политолог и обозреватель Валерий Соловей заявил, что состояние здоровья Владимира Путина "резко ухудшается" ведь он страдает рядом критических заболеваний. По словам эксперта, у Путина несколько диагнозов, в частности - очень тяжелая онкология и психические проблемы. Экс-советник ОПУ Алексей Арестович также заявлял, что точно знает об онкологическом заболевании Путина.

А ранее в мае 2022 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что президент РФ серьезно болен раком. В январе 2023 года Буданов вновь подтвердил, что Путин болен раком и выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора.

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