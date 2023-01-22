Техногигант Google удваивает собственные усилия в области искусственного интеллекта и собирается представить ряд новых ИИ-продуктов на конференции для разработчиков I/O 2023.
Компания озабочена возможностями популярного чат-бота ChatGPT – технология составляет конкуренцию поисковому движку Google. По подсчетам издания NYT, Google в этом году планирует выпустить до 20 ИИ-продуктов.
Параллельно компания также разрабатывает Imagen AI, создающий изображение на основе текстового запроса и третью версию приложения AI Test Kitchen – мобильной лаборатории по тестированию и изучению возможностей искусственного интеллекта.
Другие проекты:
- функция по виртуальной примерке одежды не выходя из дома;
- инструмент для визуализации обуви в 3D;
- инструмент по генерации короткого тизера для более продолжительного ролика;
- технология для генерации обоев для смартфонов Pixel;
- инструмент для компаний, позволяющий создавать собственные ИИ-приложения
Google еще не объявила даты проведения I/O 2023, но обычно мероприятие проходит в мае. Ожидается, что и этот год не будет исключением.
Подробней о ChatGPT
ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года. Этот чат-бот, способный легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.
Накануне о сотрудничестве с ChatGPT заговорила Microsoft – ее поисковик Bing уже много лет отстает в сравнении с Google. Компания хочет приобрести 49% акций ChatGPT.