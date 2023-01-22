По подсчетам издания The New York Times, Google планирует выпустить до 20 продуктов в этой области до конца года.

Техногигант Google удваивает собственные усилия в области искусственного интеллекта и собирается представить ряд новых ИИ-продуктов на конференции для разработчиков I/O 2023.

Компания озабочена возможностями популярного чат-бота ChatGPT – технология составляет конкуренцию поисковому движку Google. По подсчетам издания NYT, Google в этом году планирует выпустить до 20 ИИ-продуктов.

Параллельно компания также разрабатывает Imagen AI, создающий изображение на основе текстового запроса и третью версию приложения AI Test Kitchen – мобильной лаборатории по тестированию и изучению возможностей искусственного интеллекта.

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Другие проекты:

функция по виртуальной примерке одежды не выходя из дома;

инструмент для визуализации обуви в 3D;

инструмент по генерации короткого тизера для более продолжительного ролика;

технология для генерации обоев для смартфонов Pixel;

инструмент для компаний, позволяющий создавать собственные ИИ-приложения

Google еще не объявила даты проведения I/O 2023, но обычно мероприятие проходит в мае. Ожидается, что и этот год не будет исключением.

Подробней о ChatGPT

ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года. Этот чат-бот, способный легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде. ChatGPT работает на основе генеративного ИИ, создающего новый контент после обучения на огромных объемах данных.

Накануне о сотрудничестве с ChatGPT заговорила Microsoft – ее поисковик Bing уже много лет отстает в сравнении с Google. Компания хочет приобрести 49% акций ChatGPT.

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