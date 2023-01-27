ChatGPT ответил на вопрос, кто больше знает о войне, - экстрасенсы или Алексей Арестович, и объяснил, почему.

Искусственный интеллект ChatGPT советует доверять только официальным источникам информации, а не тем, кто делает научно неподтвержденные прогнозы.

Такой ответ получили журналисты издания Liga.Tech, спросив у чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, кто более точен в своих прогнозах относительно войны в Украине - экстрасенсы или Алексей Арестович.

Отмечается, что одним из популярных запросов в украинском сегменте Google являются прогнозы мольфаров относительно сроков окончания войны. Однако, искусственный интеллект не смог ответить на вопрос об их прогнозах.

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"Прошу прощения за путаницу, я модель искусственного интеллекта, я ничего не знаю о мольфарах, которые делают прогнозы об окончании войны в Украине", - ответил чат-бот.

Впрочем, он рекомендует узнавать о любом прогрессе или прогнозах, следя за официальными заявлениями и сообщениями от органов власти и международных организаций, принимающих участие в решении конфликта.

На запрос, кто больше знает о войне - экстрасенсы или Алексей Арестович, чат-бот назвал бывшего советника Офиса президента и объяснил это так:

"Как политик и правозащитник, Алексей Николаевич Арестович имеет доступ к официальной информации и ресурсов, а также имеет опыт в сфере гражданских свобод и демократии, что делает его надежным источником информации и аналитики о войне в Украине".

В то же время, по мнению искусственного интеллекта, экстрасенсы не могут считаться надежными источниками информации, поскольку оперируют научно не подтвержденными способностями. Поэтому чат-бот рекомендует полагаться только на надежные и официальные источники.

ChatGPT - что известно

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI покорил интернет в конце позапрошлого года. Он способен отвечать на сложные вопросы, выдавая достаточно детализированный письменный текст, почти как человек, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде.

ChatGPT работает на основе генеративного искусственного интеллекта, который создает новый контент после обучения на огромных объемах данных.

Ранее о сотрудничестве с ChatGPT заговорила компания Microsoft - ее поисковик Bing уже много лет отстает по сравнению с Google. Компания хотела приобрести 49% акций ChatGPT.

Проект ChatGPT - также называют "убийцей Google". На днях стало известно, что техногигант Google удваивает свои усилия в области искусственного интеллекта и собирается представить ряд новых ИИ-продуктов на конференции для разработчиков I/O 2023. В частности, компания обеспокоена возможностями популярного чат-бота ChatGPT - технология составляет конкуренцию поисковому движку Google.

Экстрасенсы и мольфары - кто они

Экстрасенсы - люди, утверждающие, что используют экстрасенсорное восприятие для идентификации информации, скрытой от обычных органов чувств, в частности, связанной с телепатией или ясновидением; или которые выполняют действия, которые, очевидно, нельзя объяснить естественными законами, такие как психокинез или телепортация. Хотя многие люди верят в экстрасенсорные способности, научный консенсус состоит в том, что нет доказательств существования таких способностей, и описывает эту практику как псевдонауку.

Мольфарами в украинской гуцульской культуре называют мужчин, которым приписывается наделенность сверхъестественными способностями. Мольфар сочетает черты знахаря, волшебника и гадателя.

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