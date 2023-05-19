Пропагандисты опубликовали видео его визита.

В России заявили, что Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приехал на позиции оккупантов на оккупированных территориях Украины.

В Минобороны заявили, что Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки оккупационных войск "Восток" на Запорожском направлении. Там он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.

Он провел совещание с захватчиками, приказав им "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации".

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Также министр обороны РФ вручил российским захватчикам ордена мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".

Шойгу на фронте: что известно

Напомним, в июне 2022 года сообщалось, что Шойгу прибыл на командные пункты российской группировки войск для инспекции.

Следующий визит состоялся уже в декабре - он якобы осмотрел с вертолета защитные сооружения оккупационных войск. Позже в сети выяснили, что на самом деле Шойгу был в десятках километров от линии фронта.

В марте 2023 года в России вновь заявили о его визите в Украину - тогда министр якобы проинспектировал работу группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении".

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