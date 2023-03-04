В РФ показали видео якобы с визита Шойгу в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы прибыл в Украину с целью инспектирования российской группировки войск "Восток".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, Шойгу якобы "проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении".

Шойгу также якобы заслушал доклады своих офицеров и раздал награды оккупантам.

Видео дня

В качестве доказательства "визита" Шойгу на Донбасс в Минобороны показали не слишком правдоподобное видео. На кадрах Шойгу летит в вертолете, позирует в окружении своих генералов, а затем на фоне каких-то разрушенных конструкций.

"Визиты" Шойгу на передовую

На фоне регулярных поездок украинского президента Владимира Зеленского и топ-генералов ГШ в зону боевых действий россияне начали выдумывать фейки о том, что и Шойгу ездит на передовую.

По версии Минобороны РФ, 26 июня российский генерал Сергей Шойгу прибыл в Украину и проинспектировал российскую группировку войск, задействованную на войне. Тогда сообщалось, что на командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих относительно текущей обстановки и действий российских вооруженных сил на основных операционных направлениях.

Уже через месяц роспропаганда сообщила, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приехал на временно оккупированные территории Украины. Якобы для проверки.

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