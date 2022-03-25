Сообщалось, что Шойгу не отвечает на звонки из Пентагона уже более недели.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал якобы исчезновение министра обороны России Сергей Шойгу.

В своем видеообращении президент отметил, что героические Вооруженные силы Украины за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары и заметные потери.

"Говорят, куда-то исчез министр обороны России... Интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку?"- отметил он.

"Благодарен нашим защитникам, которые показали оккупантам, что море не будет для них спокойным даже тогда, когда там нет шторма. Потому что там будет огонь. Как на тех российских кораблях, которые на этой неделе отправились по известному маршруту из порта Бердянска", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее в Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба США Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Однако российское военное руководство на контакт не идет.

Отметим, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. К вечеру, 24 марта, он десять раз становился мишенью украинских военных.

Исчезновение Шойгу: что известно

23 марта российские журналисты-расследователи обратили внимание на исчезновение из информационного пространства министра обороны РФ Сергея Шойгу. В окружении Шойгу утверждали, что у того – якобы болезнь сердца.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это исчезновение Шойгу "интересным", но отметил, что из информационного пространства исчезли еще несколько ключевых политических фигур страны-оккупанта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у министра обороны России "сейчас много забот".

24 марта росЗМІ "нашли" пропавшего Шойгу на совещании у Путина.

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