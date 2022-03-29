Россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области.

В результате обстрелов российских оккупантов Северодонецк полностью обесточен.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Россияне повредили линию электропередач за территорией Северодонецка - город обесточен, специалисты уже осматривают место аварии", - отмечает Гайдай.

В частности, около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области.

"Сейчас Северодонецк полностью обесточен. Конечно, отключены от питания насосные станции, отсутствует централизованная подача воды. Специалисты-линейщики уже выехали на осмотр места аварии на ЛЭП. Время ремонта будет зависеть от объемов повреждений", - добавил он.

Также ремонтные работы осложняются отсутствием у специалистов ООО "ЛЭО" и местных РЭМов необходимого количества спецтехники.

"Потому что вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области спасли еще 500 украинских граждан из зоны боевых действий. По словам Сергея Гайдая, из Северодонецка спасено 223 человека, из Лисичанска – 230, из Попасной – 17.

Вас также могут заинтересовать новости: