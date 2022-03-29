В частности, из Северодонецка спасено 223 гражданина, из Лисичанска – 230, из Попасной – 17 и из Рубежного – 60.

В Луганской области спасли еще 500 украинских граждан из зоны боевых действий.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Спасли всех, кто пришел в места сборов - более 500 человек", - заявил Гайдай.

Он отметил, что среди этих более 500 жителей Луганской области есть много детей.

"Сейчас их ожидают поезда и три десятка часов путешествия туда, где тихо. Сегодня спасли всех, кто пришел в места сборов", - добавил Гайдай.

По его словам, из Северодонецка спасено 223 гражданина, из Лисичанска – 230, из Попасной – 17.

Он добавил, что из Рубежного сегодня вывезли сначала 30 человек, затем 10 тех, кому удалось выбраться из центра города, еще 20 выехали на собственном транспорте.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине ранен врач, принимавший роды. Он героически закрыл собой роженицу и малыша. Женщина и ее ребенок не пострадали.

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