Солдаты рассматривают направление на войну с Украиной как редкий шанс заработать хорошие деньги, впервые увидеть чужую страну и получить привилегированное отношение на родине.

Северная Корея отправила в Россию тысячи молодых солдат, которые вроде как являются элитными спецназовцами, однако по оценкам экспертов, скорее всего они массово погибнут на войне из-за отсутствия боевого опыта, незнания местности и участия в самых жестоких сражениях.

Как пишет Independent, бывшие военные КНДР отмечают, что эти солдаты могут не осознавать своего печального будущего и с гордостью рассматривать "российское турне" как редкий шанс заработать хорошие деньги, впервые увидеть чужую страну и получить привилегированное отношение к своим семьям на родине.

"Они еще слишком молоды и не понимают, что это значит. Они просто сочтут за честь, что их выбрали в Россию среди множества северокорейских солдат. Но я думаю, что большинство из них вряд ли вернутся домой живыми", - говорит Ли Вун Гиль, бывший военнослужащий КНДР, эмигрировавший в Южную.

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Как отмечает Ан Чан-Иль, бывший первый лейтенант северокорейской армии, КНДР, скорее всего, предложит этим солдатам различные стимулы, повышающие их социальное положение, такие как членство в правящей Трудовой партии и право переехать в Пхеньян. Даже члены семей солдат, отправленных в Россию, могут получить такие льготы, как хорошие дома или поступление в хорошие университеты.

"Северокорейские солдаты рассматривают поездку в Россию как возможность, которая выпадает раз в жизни", - говорит Ан.

При этом, хотя большие потери северокорейских войск стали бы серьезным политическим ударом для правителя страны Ким Чен Ына, однако эксперты говорят, что Ким может рассматривать это как способ получить необходимую иностранную валюту и поддержку в области безопасности от России.

"Ким Чен Ын идет на большую авантюру. Если не будет большого количества жертв, он в какой-то степени получит то, что хочет. Но все сильно изменится, если в бою погибнет много его солдат", - говорит Ан.

Как отмечают эксперты, если солдаты КНДР увидят массовую гибель своих сослуживцев, то многие из них могут сдаться украинским войскам и попросить о переселении в Южную Корею.

"Северная Корея будет продолжать скрывать отправку своих войск от собственного народа, потому что население будет взволновано, если узнает, что их солдат отправляют за границу на убой", - сказал Нам Сун Вук, бывший директор аналитического центра при шпионском агентстве Южной Кореи.

Военные КНДР на войне в Украине

Телеканал CNN сообщает, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти. Ранее в Пентагоне заявили, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Уже в ближайшие недели они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины.

При этом, как отмечает The War Zone, участие КНДР в реальной войне даст ее солдатам бесценную практику в современных боевых условиях, включая дроны, высокоточное оружие и электронную борьбу. Навыки, полученные на украинских равнинах, имеют сходство с условиями, которые могут возникнуть во время конфликта на Корейском полуострове, что является важным преимуществом для КНДР.

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