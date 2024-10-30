Ким Чен Ын имеет веские основания предоставлять России человеческие ресурсы для поддержки боевых действий.

Северная Корея активно использует возможность обмена военных услуг на то, что ей нужно, имея одну из крупнейших армий мира и острую потребность в финансах, энергоносителях и технологиях для развития вооружений, пишет The War Zone.

Учитывая возможность получить гарантии безопасности от России и технологическую помощь для разработки передового оружия, Ким Чен Ын имеет веские основания предоставлять России человеческие ресурсы для поддержки боевых действий.

Участие Северной Кореи в реальной войне - это беспрецедентная возможность для получения боевого опыта, которую Россия не могла предложить Пхеньяну во время относительного мира. Северокорейская армия в последний раз участвовала в крупном конфликте почти 75 лет назад, поэтому нынешняя война даст ее солдатам бесценную практику в современных боевых условиях, включая дроны, высокоточное оружие и электронную борьбу. Навыки, полученные на украинских равнинах, имеют сходство с условиями, которые могут возникнуть во время конфликта на Корейском полуострове, что является важным преимуществом для КНДР.

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В то же время значительное количество северокорейских военных, вероятно, погибнет, особенно если их задействуют в тяжелых фронтовых операциях. Однако Пхеньян получит важные уроки, которые можно будет внедрить в доктрину, подготовку и разработку вооружений, где, вероятно, также поможет Россия. Несмотря на высокую цену в виде потерь личного состава, опыт, полученный во время боевых действий, является мощным источником знаний для КНДР.

Остается непонятным, как эффективно удастся интегрировать северокорейские силы в российскую армию, учитывая языковые барьеры, базовую подготовку и недостаток оборудования. Возможно, это приведет к увеличению нагрузки на российскую логистику, а часть солдат может даже пытаться дезертировать. Однако полученный боевой опыт, независимо от успешности, укрепит армию Северной Кореи.

Получив не только средства и энергоресурсы, но и бесценные знания по современным боевым действиям, Северная Корея сможет создать более сильную и более готовую армию для потенциальных конфликтов.

Солдаты из КНДР в войне против Украины

Телеканал CNN сообщает, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти.

Ранее в Пентагоне заявили, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Уже в ближайшие недели они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины.

Бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, отставной адмирал Джеймс Ставридис считает, что отправка войск КНДР на помощь РФ в ее войне против Украины говорит о слабости России. В то же время он отметил, что это может иметь реальное влияние на поле боя.

Между тем президент США Джо Байден посоветовал Украине нанести удары по войскам КНДР, если они пересекут ее государственную границу с территории России.

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