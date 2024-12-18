Представитель Госдепа отметил, что это возможно.

Соединенные Штаты не исключают возможности переброски новых подразделений из Северной Кореи в Россию. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

В то же время пока подтвержденной информации об этом у Госдепа нет.

"Я не имею новых сообщений о переброске дополнительных солдат из Северной Кореи в Россию", - сказал Миллер, одновременно отметив, что "мы продолжаем оценивать, что это возможно".

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Он также отметил, что США могут подтвердить развертывание солдат КНДР на линии фронта и первые их потери.

"Мы видели, как они несли потери, как убитыми, так и ранеными в бою", - сообщил представитель Госдепа.

Солдаты КНДР в Украине

Как писал УНИАН, за три дня Силы Специальных операций ВСУ уничтожили 50 северокорейских солдат. Еще 47 получили ранения.

Украинские военные отметили, что тактика северных корейцев не была похожа на тактику россиян, которые обычно передвигаются малыми группами и остаются вблизи лесов, чтобы избегать ударов нашей артиллерии. Вместо этого корейцы не боялись передвигаться по открытым полям большими группами, за что и поплатились.

Также в ГУР сообщали, что после серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для обнаружения беспилотников Сил безопасности и обороны Украины.

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