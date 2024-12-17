'Идеальная цель': войска КНДР стали легкой добычей для Украины, - WP

Военные рассказали, что северокорейцы идут большими группами по открытому пространству, отстреливаясь от беспилотников.

По меньшей мере 30 военнослужащих Северной Кореи, которых отправили для поддержки российских войск в войне против Украины, были ранены или убиты в Курской области. Эти силы стали легкой добычей для сил Киева, пишет The Washington Post.

Информацию о первых потерях войск КНДР обнародовала вчера украинская власть. Эта информация стала важным поворотным моментом после длительных спекуляций относительно возможного участия северокорейских военных в войне.

Позже Пентагон отметил, что имеет "указания" на потери среди северокорейских военных, как погибших, так и раненых.

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Трое украинских военных, участвующих в боях в районе Курска, где Киев удерживает захваченные в августе территории, заявили, что видели на поле боя военных, которые напоминали северокорейцев. Это было подтверждено данными украинских беспилотников. Двое бойцов заявили, что наблюдали за передвижением таких военных в реальном времени с помощью дронов. Третий военный, отвечающий за разведку в этом районе, просматривал записи, сделанные дронами.

Еще один украинский военный чиновник, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что в последние дни северокорейские военные появились на поле боя в районе Курска. Он также сообщил, что еще один батальон таких военных находится в соседней Белгородской области, но его пока не отправили на передовую. Сейчас украинские военные ожидают, будет ли этот батальон переброшен на усиление позиций в Курской области, или, возможно, на Харьковщину, которая граничит с Белгородом.

Украинские военные отметили, что группы военных в Курской области не были похожи на российские по своей организации. "Российские войска обычно передвигаются малыми группами и остаются вблизи лесов, чтобы избегать ударов нашей артиллерии. Но эти военные не боялись передвигаться по открытым полям", - сказал командир украинского подразделения беспилотников с позывным "Боксер".

"Северокорейцы бегают по полям, и их так много. Они не понимают, что происходит", - отметил он. "Я не знаю, это из-за их неосведомленности, или это россияне сознательно посылают их в такие условия. Сказать трудно".

Командир добавил, что атаки начались в субботу, а в воскресенье аналогичные группы военных продолжили наступать:

"Беспилотники FPV, артиллерия и другое оружие поразили их, поскольку они двигались по открытому полю. Можете представить результат. Мы были очень удивлены: никогда не видели такого, когда 40-50 человек просто бегут по полю. Это идеальная цель для нашей артиллерии и операторов Mavic. Россияне так не действуют".

Оператор ударного беспилотника Артем рассказал, что его подразделение видело три группы по 30-40 человек, которые передвигались в направлении Украины. "Они имели с собой рюкзаки, вероятно, с боеприпасами, а также оружие", - сказал он. "Мы немедленно отправили дроны FPV и бомбардировщики. Они не убегали от беспилотников, а просто стреляли по ним".

"Другие просто продолжают двигаться, и многие из них погибают", - отметил Артем. "Они отличаются от русских, которые научились убегать или прятаться от беспилотников. Северокорейцы стреляют хаотично, стоя на месте".

Артем также описал атаку, во время которой с помощью тепловизионной камеры он обнаружил трех солдат. "Мы думали, что поразим только одного, но из-за их нерешительности удар задел всех троих", - сказал он. "Это был странный опыт. Впервые я почувствовал, что играю в компьютерную игру на легком уровне сложности".

Александр, украинский военный с позывным "Финн", отметил, что видеозаписи, которые показывают поведение этих военных, являются важными, но все еще не дают прямых доказательств их принадлежности к Северной Корее.

В одном из видео, опубликованных в Telegram, видно российских и северокорейского солдат в блиндаже, которые обсуждают атаку беспилотника. "Может, убить его и забрать его ружье?" - говорит один из россиянин, смеясь.

Северокорейский солдат комментирует действие дронов: "Беспилотник просто продолжает лететь!"

Участие войск КНДР в войне России против Украины

Осенью стало известно, что Северная Корея отправила в Россию несколько тысяч своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Они уже участвовали в боях и понесли первые потери.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих.

Впоследствии в разведке рассказали, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются сжечь лица погибших северокорейских солдат, участвовавших в боях против украинских войск, чтобы скрыть их потери.

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