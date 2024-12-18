Президент отметил, что у Трампа пока нет доступа ко всей необходимой информации, поскольку сейчас он еще не в Белом доме.

Будущий президент США Дональд Трамп хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны РФ против Украины.

Такое заявление во время общения с читателями издания Le Parisien сделал президент Владимир Зеленский. В то же время республиканец знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости. Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами", – сказал он, комментируя переговоры с Трампом в Париже.

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Зеленский отметил, что у Трампа пока нет доступа ко всей необходимой информации, поскольку сейчас он еще не в Белом доме. Речь идет о данных разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее.

"Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", – продолжил украинский президент.

По его мнению, важно, чтобы изменения, которые произойдут в США, с приходом Дональда Трампа к власти, были в пользу Украины. В частности, в Киеве надеются на более сильную поддержку со стороны Вашингтона.

"Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", – акцентировал Зеленский, отметив, что Штаты могут влиять на российского диктатора Владимира Путина.

Завершение войны в Украине: вы могли это пропустить

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире начнутся только тогда, когда у РФ не будет ресурсов для войны. По его словам, сейчас ситуация является тяжелой, враг продолжает наступать.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп говорит, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны России против Украины. Он отметил, что он получил сигнал от главы украинского государства, что он "хочет мира".

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