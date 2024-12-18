Генштаб ВСУ в своей сводке сообщает, что с начала суток, 17 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Завершился 1028-й день полномасштабной войны РФ против Украины, враг продолжает давить на Силы обороны Украины на фронте. Российские оккупационные войска захватили населенный пункт Сонцовка Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. Также фиксируется продвижение врага в нескольких населенных пунктах Донецкой области.

"Враг оккупировал Сонцовку, а также продвинулся возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Видродженни", – говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Карта боевых действий от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Тем временем Генштаб ВСУ в своей сводке сообщает, что с начала суток, 17 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 183 боевых столкновения. Так, на Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. Силы обороны Украины успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед.

На Купянском направлении противник проводил три наступательных действия возле Петропавловки и Лозовой. На Лиманском – при поддержке авиации 21 раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и Серебрянского леса.

На Северском направлении по состоянию на 22:00 было зафиксировано 9 вражеских атак – россияне атаковали населенные пункты Григорьевка, Белогоровка, Северск и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и Ступочек. Противник совершил три попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций, успеха не имел.

В то же время на Торецком направлении с начала минувших суток произошло семь боестолкновений. Противник штурмовал позиции украинских подразделений возле Торецка.

35 раз враг атаковал на Покровском направлении - в районе Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 349 оккупантов, из них 149 – безвозвратно. Также уничтожен мотоцикл и 30-мм станковый автоматический гранатомет, кроме этого, повреждены танк, боевая машина пехоты и автомобиль россиян", – рассказали в Генштабе.

Еще 26 попыток прорвать украинскую оборону россияне совершили на Кураховском направлении – вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Там потери противника составили 23 оккупанта, из них восемь – безвозвратно. Также были уничтожены две и повреждены шесть единиц автомобильной техники врага.

На Времевском направлении оккупационные войска РФ 22 раза атаковали украинские подразделения у Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил. В то же время на Ореховском направлении украинские военные успешно отбили три боестолкновения в районах Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

Также враг два раза напрасно атаковал при поддержке авиации позиции украинских защитников на Приднепровском направлении. Между тем на территории Курской области РФ Силы обороны отбили 42 штурма российских захватчиков.

На других направлениях – без особых изменений.

Война в Украине: это стоит знать

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов (Осман) сообщил, что Кураховское направление постепенно сыпется. По его словам, противник подтянул на то направление часть резервов с Покровского направления. Основной акцент россияне делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей.

Ранее проект DeepState сообщал, что российские оккупанты срезают Времевский выступ.

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