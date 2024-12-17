Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий.

Россия продолжает применять войска Северной Кореи в боевых действий на территории Курской области, и они уже несут серьезные потери от действий ВСУ. Как сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны, после таких потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для обнаружения беспилотников Сил безопасности и обороны Украины.

"Перед штурмом северокорейские войска на передовых рубежах накапливают группу до 20-30 солдат - в район сосредоточения передвигаются малыми группами до шести военнослужащих. Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР на Курщине свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий", - говорится в сообщении.

В ГУР также отметили, что для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

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Солдаты КНДР в войне с Украиной

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в Telegram заявил, что российские военные пытаются сжечь лица погибших северокорейских солдат, которые принимали участие в боях против украинских войск, чтобы скрыть их потери.

В Силах спецопераций сообщали, что за три дня уничтожили 50 военных Северной Кореи в Курской области и столько же получили ранения.

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