По оценке американской разведки, потери корейцев оцениваются десятками убитых и раненых.

Северокорейские войска впервые вступили в бой против ВСУ в Курской области России и понесли значительные потери. Эту информацию журналистам подтвердил представитель Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер, пишет Financial Times.

"Мы оцениваем, что северокорейские солдаты участвовали в боях в Курской области. У нас действительно есть признаки того, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными", - сказал Райдер.

Позже представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что несколько десятков северокорейских солдат были убиты или ранены.

Видео дня

Войска КНДР вступили в бой против ВСУ

Как писал УНИАН, за три дня Силы специальных операций ВСУ уничтожили 50 северокорейских солдат. Еще 47 получили ранения. На видео, которое продемонстрировали в ССО, видно, как враг передвигается по открытой местности - полем и его прицельно с помощью дронов уничтожают бойцы ВСУ.

Украинские военные отметили, что тактика северных корейцев не была похожа на тактику россиян, которые обычно передвигаются малыми группами и остаются вблизи лесов, чтобы избегать ударов нашей артиллерии. Зато корейцы не боялись передвигаться по открытым полям большими группами, за что и поплатились.

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