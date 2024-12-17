Также в этот период поражены две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл.

За три дня Силы Специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили 50 военных Северной Кореи в Курской области. Об этом сообщают ССО на своем канале в Telegram.

"Воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ организовали горячий прием северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что также в этот период воины ССО поразили две единицы бронированной техники, два автомобиля и один вражеский квадроцикл. В ССО отметили, что бои продолжаются.

В видео, которое продемонстрировали в ССО, видно, как враг передвигается по открытой местности - полем и его прицельно с помощью дронов уничтожают бойцы ВСУ. Также поражается техника противника.

Потери северокорейцев в Курской области

Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post отмечало, что по меньшей мере 30 военнослужащих Северной Кореи, которых отправили для поддержки российских войск в войне против Украины, были ранены или убиты в Курской области. Было сказано, что они стали легкой добычей для ВСУ.

Украинские военные отметили, что группы военных в Курской области не были похожи на российские по своей организации, потому что российские войска обычно передвигаются малыми группами и остаются вблизи лесов, чтобы избегать ударов нашей артиллерии. А северокорейские военные не боялись передвигаться по открытым полям.

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