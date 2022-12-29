Женщина с ребенком выжили благодаря тому, что российская ракета не взорвалась.

В Ивано-Франковской области ракета российских оккупантов попала в частный дом. На момент удара женщина с ребенком находились в соседней комнате. Они выжили только благодаря тому, что ракета на разорвалась.

Подробностями террористической атаки рашистов поделилась глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в официальном Telegram-канале. Председатель написала: "Сегодня враг нанес удар по жилому дому в нашей области, в котором проживают женщина с ребенком. На момент попадания они находились в соседней комнате. К счастью, ракета не взорвалась, и они остались живы. Цинизму врага нет предела. Это зло должно быть наказано".

Онищук также рассказала о вынужденной эвакуации в населенном пункте, по которому нанесли удар. В радиусе 150 метров от "прилета" из 15 домов временно выселили всех жителей. На месте инцидента работают соответствующие службы.

Видео дня

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что ракета прилетела прямо в частный дом в одном из сел Ивано-Франковской области, которое находится почти за 1000 километров от России. В ОПУ также показали разрушения от удара.

Массированный обстрел Украины 29 декабря

Атака рашистов началась после 6 утра. Сначала была объявлена тревога в центральной и восточной частях Украины, а затем и на западе. В течение нескольких часов о звуках взрывов сообщалось из Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Львовской и других областей.

В столице обломки вражеских ракет повредили ряд объектов: три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе, промышленное предприятие в Голосеевском и детскую площадку в Печерском.

Рашисты также попали по объектам инфраструктуры в Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Львовской областях. Из-за этого в регионах введены экстренные отключения света.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, рашисты выпустили 69 ракет, 54 из которых сбили. Атаковали с Ростовской области, акваторий Каспийского и Черного морей.

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