Отмечается, что во время удара на восточном направлении было уничтожено 11 дронов "Shahed-131/136".

В четверг, 29 декабря, Российская Федерация осуществила уже десятый массированный обстрел украинской инфраструктуры. Враг запускал свои ракеты с ряда позиций, среди которых Ростовская область, Каспийское море и другие.

Во время удара на восточном направлении было уничтожено 11 дронов "Shahed-131/136", сообщается на Facebook-странице командования Воздушных Сил Украины.

По данным ведомства, запуски происходили:

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ракеты Х-101/Х-555 с бомбардировщиков Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря;

крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море;

шесть пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

"Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов", - рассказали в Воздушных силах Украины.

Ракетный удар 29 декабря

Как сообщал УНИАН, утром российские оккупанты нанесли очередного, уже 10-го массированного ракетного удара по территории Украины. В результате обстрела несколько объектов энергетики Украины получили повреждения.

В Генштабе заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили 54 ракеты из более 69, выпущенных российскими оккупантами по Украине утром 29 декабря.

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