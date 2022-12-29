Россия массово атаковала украинские регионы утром 29 декабря.

В четверг утром Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду украинских населенных пунктов. Воздушная тревога была объявлена и на западе страны.

В ОП показали жуткое фото прилета российской ракеты в одном из сел в Ивано-Франковской области. Она чудом не взорвалась.

"Утро село в Ивано-Франковской области, почти за тысячу километров от России. Прилетает ракета прямо в дом, чудом не взрывается. Цинизму россиян нет предела", — говорится в сообщении.

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Ракетная атака РФ по территории Украины 29 декабря

После 6:00 утра в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, позже она распространилась и на западные области страны. Сообщалось, что взрывы слышали в Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Львовской и ряде других областей.

В Киеве обломками сбитых ракет повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском. Известно о трех пострадавших.

В ОП заявили, что Россия 29 декабря осуществила очередную массированную ракетную атаку против Украины, выпустив по нашему государству 120 ракет.

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